Bacalaureat 2019 toamnă. Cand si cum se depun constestațiile la BAC

19:00

Bacalaureat 2019 toamnă rezultate. Notele pentru cei peste 43.000 de candidați la sesiunea august-septembrie a examenului de Bac 2019 sunt afișate pe edu.ro, marți, 3 septembrie, până în ora 12.00. Rezultate Bacalaureat 2019 toamnă sunt așteptate cu emoții de elevii care au susținut examenul de Bacalaureat în cea de-a doua sesiune. Ministerul Educației a anunțat […] The post Rezultate Bacalaureat 2019 toamnă. Lista notelor de la EDU.RO appeared first on Cancan.ro.