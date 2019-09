Şcoli cu computere şi imprimante, dar încălzite cu lemne şi cu toaleta în curte, în Galaţi

12:40

La mijlocul lunii august, 181 din 187 de CEO ai celor mai puternice companii americane - Apple, Amazon, Walmart, JP Morgan, Bank of America, etc. - reuniţi în organizaţia de lobby Business Roundtable, au semnat o declaraţie comună prin care spuneau că scopul unei companii nu mai este să lucreze pentru acţionari, ci trebuie să ia în calcul şi angajaţii, clienţii şi societatea în general, reuniţi sub denumirea de stakeholders. Pe două pagini, în Wall Street Journal, cel mai important ziar de business din lume, cei 181 de CEO şi-au pus semnătura pe această declaraţie. Şase CEO nu au vrut să semneze pentru că nu şi-au întrebat acţionarii.