Pe ce cheltuiește croitoreasa de la Românii au Talent premiul de 120.000 de euro de la Pro TV

08:10

Contestații Bacalaureat 2019 toamnă. Elevii care sunt nemulțumiți de rezultatele la BAC 2019 sesiunea de toamnă pot depune contestații. Iată cum se procedează Contestații Bacalaureat 2019 toamnă se pot depune în aceeași zi în care se afișează rezultatele la BAC 2019, adică pe 3 septembrie. Absolvenții de liceu care nu sunt mulțumiți de notele obținute […] The post Bacalaureat 2019 toamnă. Cand si cum se depun constestațiile la BAC appeared first on Cancan.ro.