ORA 16.00 | LA FIX | Dumitru și Stela. Oameni pe care viața i-a înțepat cu acul unei seringi

Jucătoarea de tenis Naomi Osaka a fost eliminată de la US Open. Sportiva a pierdut astfel și locul 1 în clasamentul WTA. Naomi Osaka a fost învinsă în optimi de finală de jucătoarea elvețiană Belinda Bencic (scor 7-4, 6-4). La conferința de presă, Naomi Osaka a mărturisit că se simte tristă, dar a precizat că