E producţie-record de tutun în Dolj: O olteancă a obținut 2000 de kilograme la hectar. Plantele depășesc lejer trei metri în înălțime

10:40

După ce săptămîna trecută Adrian și Denisa au avut parte de ultima ceremonie a focului, luni seara a venit rândul Giei și al lui Bogdan să fie puși față în față cu acțiunile făcute de cei doi pe insulă. Cei doi au fost nevoiți să răspundă celei mai importante întrebări de cuplu: “Ați venit pe […] The post Gia și Bogdan, marea confruntare la Insula Iubirii. Ce a decis concurenta cu privire la relația ei appeared first on Cancan.ro.