Cutremur în fotbalul spaniol declanșat înaintea meciului cu România. Procesul privind un meci suspectat că a fost trucat s-a deschis marţi la Valencia

Mai multe locuințe au fost distruse marți, după ce o explozie a avut loc la periferia orașului Antwerp din Belgia. Pompierii intervin la fața locului pentru a salva persoanele blocate sub dărâmături. Explozia a avut loc în zona Wilrijk din Antwerp. Forțele de intervenție au scos o persoană de sub dărâmăturile clădirii distruse, au precizat