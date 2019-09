ŞTIRILE SERII - SPORT - 3 SEPTEMBRIE

17:10

Tehnicianul Victor Piţurcă (62 de ani) a declarat, marţi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial în funcţia de manager al echipei Universitatea Craiova, că principalele sale obiective la gruparea alb-albastră sunt câştigarea titlului şi accederea în grupele Ligii Campionilor."Gândul meu este de a câştiga campionatul şi a accede în grupele Ligii Campionilor. Poate că în primul an nu va fi posibil, dar în grupele Europa League putem să ajungem. Sper să reuşesc. Nu este un gând imposibil de realizat. Universitatea Craiova este un club foarte bine aranjat în Liga I. Poate cel mai puternic din Liga I şi din punct de vedere al infrastructurii şi al tuturor celorlalte lucruri. Oferte am avut şi din afară, dar cluburi de valoare medie şi nu mi-am permis să merg. Am avut şi din România. Am ales Craiova şi pentru că aici am crescut, aici am făcut primii paşi în fotbal, în plus v-am spus care e ambiţia mea la Universitatea", a afirmat Piţurcă.El a menţionat că în decizia de a prelua formaţia U Craiova a contat performanţa şi nu aspectul financiar. "Discuţiile cu Universitatea Craiova au început acum 2 săptămâni şi nu cu nu ştiu cât timp în urmă cum s-a spus. Cu Papură da, am avut discuţii săptămânale în ultimii zece ani, discuţii numai despre fotbal, dar nu puteam să îi dau eu sugestii cât a fost principal, nici lui, nici lui Neagoe. Una e să stai cu echipa zi de zi şi alta să stai acasă şi să dai indicaţii. Am discutat cu domnul Rotaru, ne-am înţeles după câteva zile. Am rezolvat fără pretenţii mari. Eu am revenit nu cum am făcut o dată, pentru că acum mă interesează să facem performanţă, nu partea financiară. S-a tot spus că sunt Ferguson sau mai ştiu eu cine. Nu, nu sunt Ferguson, eu sunt Victor Piţurcă şi mă voi ocupa doar de partea fotbalistică, nimici mai mult. Normal, veniri, plecări de jucători şi aşa mai departe, dar nimic mai mult", a spus el.Piţucă susţine că în momentul de faţă cea mai bună echipă din Liga I este CFR Cluj. "Am văzut aproape toate meciurile din Liga I, plus pe cele din Liga a II-a, sunt la curent cu absolut tot. Campionatul nostru este unul de valoare sub medie, pentru că sunt jucători veniţi de la cluburi mici. Uşor-uşor însă văd că a urcat campionatul, parcă au venit ceva jucători mai valoroşi, se şi vede că meciurile sunt mai spectaculoase, se marchează mai multe goluri. Dinamo e un club mare, văd că începe uşor să urce, FCSB a câştigat acum un meci important cu FC Viitorul, ceea ce îi dă aripi, dar CFR rămâne cea mai bună echipă din fotbalul românesc. Sper eu ca uşor-uşor Universitatea Craiova să devină cea mai bună echipă din România", a precizat Victor Piţurcă.Staff-ul fostului selecţioner al României la Universitatea Craiova va fi format din secunzii Cornel Papură şi Adrian Neaga, antrenorul cu portarii Martin Tudor şi preparatorul fizic Cornel Blejan.Piţurcă îl înlocuieşte pe Corneliu Papură, numit antrenor principal pe 15 aprilie după demiterea italianului Devis Mangia.Universitatea Craiova a anunţat la 22 august că Victor Piţurcă va ocupa funcţia de manager, urmând să conducă echipa de pe banca tehnică şi să coordoneze strategia clubului pentru cel puţin trei ani.Victor Piţurcă nu a mai condus nicio echipă din iulie 2016, când a întrerupt colaborarea cu gruparea saudită Al Ittihad Jeddah.În vârstă de 62 de ani, Victor Piţurcă a debutat ca antrenor în 1992, când a preluat formaţia Steaua Bucureşti, pe care a mai condus-o ulterior în trei rânduri. El a mai antrenat Universitatea Craiova de două ori, prima reprezentativă a României de trei ori, selecţionata de tineret o dată şi formaţia saudită Al Ittihad Jeddah în două rânduri.AGERPRES (V, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Ady Ivaşcu)