Părinții Alexandrei, citați la DIICOT după ce au refuzat predarea cărții de identitate a fetei

18:10

Cartela pe care Luiza Melencu o folosea a fost astăzi activă din nou! Ajunsă la capătul răbdării, familia fetei a dezvăluit ce SMS a primit de pe numărul acesteia. Vă reamintim că monstrul din Caracal le-a spus anchetatorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, în vârstă de 17 ani, dar și pe Alexandra Măceșanu, de […] The post Cartela Luizei Melencu, din nou activă! Ce SMS a primit familia fetei appeared first on Cancan.ro.