Miniştrii apărării din Franţa şi Rusia studiază "posibile căi de cooperare"

19:50

'Untouchable', documentarul care denunţă tăcerea complice care i-a permis lui Harvey Weinstein să acţioneze fără să fie pedepsit timp de decenii la Hollywood, prezintă un portret al acestui "monstru", însoţit de mărturiile unor actriţe ca Rosanna Arquette şi alte victime care vorbesc pentru prima oară în faţa camerelor de filmare, relatează EFE.Regizat de Ursula Macfarlane şi produs de BBC de laureatul cu Oscar Simon Chinn ('Searching for Sugar Man'), Jonathan Chinn şi Poppy Dixon, documentarul, lansat recent pe platforma Hulu, prezintă ascensiunea şi căderea magnatului hollywoodian prin mărturiile victimelor, sau ale unor persoane afectate de comportamentul său.Printre primele se numără şi cele ale secretarelor sale care au decis să plece, lezate de comportamentul acestuia, una dintre ele fiind Kathy Declesis şi prima care a avertizat că: "Harvey este un porc". Sunt prezente şi feţe cunoscute precum actriţele Rosanna Arquette şi Paz de la Huerta, sau mai puţin cunoscuta (aflăm şi de ce) Erika Rosembaum, care mărturiseşte printre lacrimi: "El era uriaş iar eu aveam 45 de kilograme". Ea a povestit că auzise zvonuri despre unele femei constrânse să facă unele lucruri pentru a obţine un rol, dar ea a crezut că a spune nu era suficient".Documentarul arată că încă de mic Harvey avea comportamente dictatoriale, chiar mafiote alături de fratele său Bob; era complexat de aspectul său fizic, de faptul că era gras şi urât; nu a avut niciodată o viaţă normală, nu avea prieteni şi nu era capabil să se bucure de un meci de baisball fiind dependent de muncă."Sunt sherif-ul din propria mea localitatea" obişnuia el să spună, ori de câte ori imaginea sa de triumfător era întinată, iar probele dispăreau misterios fără să mai ajungă în presă. Modul său de operare atunci când avea de a face cu acuzaţii ale unor femei era de a pune un preţ pe tăcerea acestora.Nu a ezitat să recurgă şi la investigatori - potrivit unor responsabili ai Miramax - pentru a ataca prestigiul victimelor sale. El a recurs chiar la Black Cube, o agenţie privată de informaţii înfiinţată de doi foşti agenţi Mosad.În afară de mărturiile unor femei pe care le-a abuzat, există şi mărturii ale foştilor săi colegi, care au decis să vorbească pentru că se simt vinovaţi şi regretă că nu au făcut-o înainte pentru a putea fi prins mai devreme.Este prezentată şi mărturia lui Lauren O'Connor, tânăra angajată a The Weinstein Company al cărei memorandum intern a ajuns la ziarul The New York Times şi care, în octombrie 2017, a declanşat scandalul care a dus la prăbuşirea lui Weinstein."Dacă eşti Harvey, un băiat gras din Queens şi te trezeşti brusc că ai putere, ceea ce faci nu este să vorbeşti cu femeile, încerci pur şi simplu să faci sex cu ele", spune Ken Auletta, jurnalist la The New Yorker care a publicat unul din portretele cele mai relevante ale lui Weinstein: "Profita de visurile femeilor şi avea puterea să o facă", a rezumat el.Descris ca "un prădător patologic", Weinstein putea fi totodată "strălucit", "amuzant" şi "extraordinar", obsedat de premiile Oscar. Sute de actori, regizori şi actriţe apar alături de el în fotografiile care au i-au marcat ascensiunea timp de trei decenii.Zilele trecute Weinsten s-a declarat "nevinovat în faţa judecătorului, care a decis amânarea procesului său pentru 6 ianuarie 2020 ca urmare a apariţiei unor noi acuzaţii.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)