SUA: Walmart anunţă încetarea vânzării de muniţie pentru armele semi-automate

Aflat sub presiune după atacul armat produs în august într-unul din magazinele sale din Texas precum şi după nenumăratele ucideri în masă din Statele Unite, gigantul distribuţiei Walmart a anunţat marţi că încetează să mai vândă muniţie pentru armele semi-automate, informează AFP şi Reuters.Într-un comunicat de presă, patronul grupului Doug McMillon a calificat drept "inacceptabil" status quo-ul cadrului legislativ al armelor de foc şi a cerut Congresului şi Casei Albe să adopte măsuri de "bun simţ", în special consolidarea verificării antecedentelor persoanelor care cumpără arme.Decizia a fost adoptată la o lună după atacul armat din hipermarketul Walmart din El Paso, statul Texas, în care şi-au pierdut viaţa 22 de persoane. Un alt atac s-a produs sâmbătă în oraşul Odessa din acelaşi stat, bilanţul violenţei armate fiind de 7 morţi.McMillon a precizat că Walmart, numărul unu în retail, va înceta să vândă muniţie pentru puşti de asalt semi-automate ce utilizează muniţie de calibru 5.56 (sau echivalentul .223) după epuizare stocurilor actuale.Aceste arme de tip AR-15 sunt extrem de răspândite în SUA, fiind folosite de mulţi vânători, dintre care mare parte se aprovizionează din magazinele Walmart, cunoscute pentru preţurile scăzute şi pentru faptul că sunt locuri de socializare pentru o parte din americanii care trăiesc în mediul rural.Patronul Walmart a declarat că pe piaţa americană de muniţii, care acum se ridică la aproximativ 20%, cota grupului este de aşteptat să scadă de la 9% la 6%.Totodată, Walmart a solicitat clienţilor să se abţină să se plimbe prin magazinele sale cu arme de foc la vedere, în statele în care este autorizat portul vizibil al armelor.Walmart, asemenea rivalilor săi Fred Meyer deţinut de Kroger şi Sporting Goods deţinut Dick's, a încetat deja să mai vândă arme de asalt şi a ridicat vârsta minimă pentru cumpărarea unei arme la 21.După această decizie, Walmart se va concentra pe vânzările de arme de vânătoare, puşti şi muniţia aferentă.National Rifle Association (NRA), puternicul lobby pro-arme din SUA, a reacţionat la decizia grupului exprimându-şi regretul că Walmart "a cedat în faţa presiunii elitelor anti-arme"."Cozile de la Walmart vor fi în curând înlocuite cu cozi de aşteptare în alte magazine, care susţin mai activ libertăţile americane fundamentale", a scris pe Twitter NRA.Mai mulţi candidaţi ai Partidului Democrat la scrutinul prezidenţial din 2020 şi-au exprimat sprijinul pentru noile măsuri, făcând apel la aprofundarea acestora.Preşedintele Donald Trump, vechi tovarăş al NRA, dar care s-a declarat în favoarea unor reforme de "bun simţ", la începutul lunii august, nu a reacţionat deocamdată. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu) - Des précédents -Plus gros employeur privé des Etats-Unis avec 1,5 million de salariés revendiqués sur le territoire américain et l'un des principaux vendeurs d'armes du pays, Walmart avait déjŕ pris des mesures pour limiter l'achat d'armes ŕ feu avant l'annonce de mardi.Aprčs le carnage dans le lycée de Parkland, en Floride, qui avait fait 17 morts en février 2018, le groupe avait décidé, tout comme l'enseigne de distribution sportive Dick's Sporting Goods et le géant des supermarchés Kroger, de relever ŕ 21 ans l'âge d'achat des armes.Walmart avait en outre arręté de vendre des fusils d'assaut dčs 2015.Dans la foulée de sa prise de position mardi, le géant des supermarchés Kroger a demandé officiellement ŕ ses clients de ne plus porter ouvertement d'armes ŕ feu dans les magasins.Dans un communiqué, le groupe demande aussi que les élus adoptent des mesures de vérification des antécédents avant de pouvoir acheter une arme. Il y a un an, la chaîne avait déjŕ banni les armes ŕ feu de ses rayons dans ses magasins du nord-ouest du pays.Aprčs la tuerie de Parkland, les loueurs de voitures Hertz et Enterprise (Alamo, National), les assureurs Metlife et Chubb ou encore la société de sécurité informatique Symantec avaient officiellement mis fin aux avantages consentis aux plus de 5 millions de membres de la NRA.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres