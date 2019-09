În atenţia şoferilor | Restricţii de trafic pe A1 Sibiu - Deva pentru lucrări

08:50

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a spus, marţi seara, la Braşov, unde a vizitat şantierul sectorului Predeal-Cristian al autostrăzii Bucureşti-Braşov, că a venit să vadă dacă se lucrează şi noaptea, aşa cum i s-a transmis din teritoriu. „Am venit să mă conving dacă ce mi se spune din teritoriu este adevărat, mi s-a spus că lucrează de o periaoadă şi noaptea, am venit să văd dacă lucrează noaptea. Am făcut anunţul pe la orele amiezii, astfel încât vă daţi seama că nu se putea mobiliza un co...