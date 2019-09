Actorul Jonah Hill s-a logodit cu Gianna Santos

Actorul şi regizorul Jonah Hill, cunoscut pentru rolurile din „Moneyball” şi „The Wolf of Wall Street”, pentru care a fost nominalizat la Oscar, s-a logodit cu Gianna Santos după un an de relaţie, scrie The Hollywood Repoter.

