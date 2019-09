Gheorghe Dincă, colaborator al Securității? ”Turna doctorii când luau un pachet de cafea sau Kent”

21:40

Adi de Adi și fratele lui, Sorin Copilul de Aur, au fost transportați de urgență la spital, după ce mașina lor a fost implicată într-un grav accident rutier. Potrivit unor surse CANCAN, accidentul a avut loc în apropiere de Oltenița, pe DN4. Sorin Copilul de Aur și fratele lui, Adi de Adi, doi se întorceau […] The post Maneliștii Frații de Aur, implicați într-un grav accident lângă Oltenița! Au fost preluați cu ambulanțe appeared first on Cancan.ro.