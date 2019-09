“Testul copacului” te ajută să descoperi personalitatea copilului tău

07:50

Trafic blocat în Prahova după un grav accident rutier. Traficul rutier este blocat pe DN1D, în Ciorani, județul Prahova, după ce un TIR care transporta motorină a intrat într-o căruță, lângă Postul de Poliție. Trei persoane din căruță au fost rănite. TIR-ul transporta motorină circula pe sensul de mers Albești Paleologu-Ciorani, iar la un moment […]