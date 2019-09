Înmatriculările de autoturisme noi diesel au scăzut cu 20,9% în S1, cresc cele electrice şi hibride

12:00

O insulă de 50.000 de locuitori este pe cale de dispariţie: A ajuns 70% sub apă Autor: Alex Ciutacu Postat la 04 septembrie 2019 5 afişări O insulă din Bahamas care are 50.000 de locuitori este sub apă 70% după ce uraganul Dorian a lovit teritoriul cu o forţă neaşteptată, potrivit declaraţiei guvernului, citat de Bloomberg. Sunt multe misiuni de salvare în desfăşurare pe insula Grand Bahama, anunţă vicepremierul Kevin Peter Turnquest. Porturile şi aeroporturile din Grand Bahama şi din apropierea...