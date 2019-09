Femeie din Constanța, filmată în timp ce face fitness la stâlp. Trecătorii au imortalizat amuzați momentul

16:10

Nu degeaba a fost supranumit Artan “Everestul rockului românesc”! Formația la microfonul căreia s-a afirmat, Timpuri Noi, a dominat clasamentele anilor ʼ90, iar el a fost, la propriu și la figurat, mereu la înălțime, cu cei 1,90 metri ai săi. În plus, în ultimul an sub comuniști, tânărul Adrian Pleșca - pe numele său din […] Post-ul Artan a lucrat ca inginer metalurg la furnal, pe vremea comunismului! Ce probă a dat pentru a fi angajat apare prima dată în Libertatea.