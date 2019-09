Am ars cu toții la Colectiv, dar putem învia din cenușă. Un film despre marile dureri ale societății și eroii necunoscuți care încearcă să le vindece

16:30

Filmul despre Colectiv are premiera astăzi, la Festivalul de Film de la Veneția. Documentarul care urmărește incendiul din clubul bucureștean și culisele luptei împotriva corupției din perioada care a urmat tragediei este difuzat la Sala Grande. Înaintea proiecției filmului, melodia trupei Goodbye to Gravity, „The Day We Die" a putut fi auzită de publicul care […]