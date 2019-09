EXCLUSIV Patrick Petre, primul interviu după ce a semnat cu Farul Constanța: „E un proiect frumos aici, iar fanii sunt fanatici!”

14:10

Cătălin Moroșanu (35 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE și a vorbit despre fenomenul de „bullying”, dezvăluind că a fost bătut de o fată pe vremea când era în școala generală. „În clasa a VI-a, am luat bătaie de la o fată, vă jur. Eram copil, dar fetele erau mai dezvoltate decât noi și eu eram micuț. Țin minte că tipa era foarte solidă și m-a luat și m-a bătut. Asta este. Am fost victima acestui fenoment (n.r. bullying). ...