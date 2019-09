LOTO. A câștigat de 123 de ori la loterie, dar a rămas fără întreaga avere. Cum a fost posibil

15:30

Începe scoala (DIN PACATE), incepe trezitul dimineata, incepe aglmoeratia, incepe alergatura, incep epidemiile, racelile, incep mucii, incep toate distractiile practic. Si asta in conditiile in care traim in tara in care nu ne spalam suficient de mult pe maini, dar ne e frica de Ebola si cine stie ce alta boala exotica. Maine, la Antena 3 LIVE cu Maria Coman, vine directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes, doctorita Simin Florescu.