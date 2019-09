Vica Blochina, la momentul adevărului. De ce nu a ajuns soția lui Victor Pițurcă. “Dacă ar fi…”

12:20

O poveste impresionantă a mobilizat, noaptea trecută, zeci de oameni care au sărit în ajutorul a cinci îngerași ce urmau să-și petreacă noaptea pe stradă și dormeau direct pe asfalt. Mama și cei cinci copii au fost găsiți de o doamnă cu suflet mare la Piața Veteranilor, lângă stația de metrou Lujerului, în București.