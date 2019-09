ROMÂNIA - SPANIA // VIDEO Robert Moreno, categoric înainte de duelul cu România: „Vrem să terminăm grupa cu 30 de puncte!” + cei 3 fotbaliști români care i-au atras atenția

20:40

Paul Batin, 32 de ani, se întoarce la Concordia Chiajna după un an petrecut la Doxa Katokopias, în prima divizie din Cipru.de Aurelian RoteaLaurențiu Diniță a primit atacantul dorit. Acesta a declarat după remiza de la Timișoara: „Nu suntem bine deloc, chiar dacă am obţinut un punct mulţumitor până la urmă. Jucăm bine, ducem mingea în faţa porţii adverse, dar nu are cine să marcheze”. ...