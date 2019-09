Diplomatul român ucis în atentatul terorist de la Ambasada României din Kabul, decorat post-mortem de Klaus Iohannis

14:10

Peter Lindbergh, considerat unul dintre cei mai buni fotografi de modă şi „creatorul" supermodelelor din anii '90, a murit la vârsta de 74 de ani. Ultimul său proiect a fost realizat pentru numărul din septembrie al revistei Vogue UK, coordonat de Meghan Markle, scrie El Pais. Anunţul morţii lui a fost făcut pe contul de