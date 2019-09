O fată de 8 ani din Iași, accidentată mortal. Șoferul a fugit, dar a fost prins de polițiști

15:10

David Beckham și membrii familiei sale sunt în doliu. O persoană importantă din viața lor a murit, iar vestea le-a provocat multă suferință. În urmă cu puțin timp, fostul fotbalist a transmis un mesajul cutremurător, iar apropiații și fanii săi au reacționat imediat. Sute de comentarii de condoleanțe au apărut la postarea soțului Victoriei Beckham. […] The post David Beckham, în doliu. Mesajul cutremurător transmis de fostul fotbalist appeared first on Cancan.ro.