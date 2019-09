Dăncilă: Este ruşinos ca preşedintele să vină după atâta timp să vorbească despre tragedia de la Caracal

19:40

Selecţionerul echipei naţionale a României, Cosmin Contra, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că s-ar mulţumi cu un rezultat de egalitate în faţa Spaniei, dar a precizat că dacă jucătorii săi se vor apăra tot meciul va fi greu să ţină piept unei selecţionate de un asemenea nivel."Întotdeauna transmit jucătorilor înaintea meciurilor că vreau să câştig indiferent de adversar. Dacă la sfârşitul celor 90 de minute aş fi mulţumit cu un egal cu Spania? Trebuie să zic că da, nu pot să nu fiu realist. Un egal la sfârşitul celor 90 de minute ar fi foarte bun. Dar înainte de meci eu le transmit jucătorilor că trebuie să facă totul pentru a câştiga. Este clar că Spania va domina partida. Spania domină orice adversar în momentul de faţă. De aceea e important să fim 100% din toate punctele de vedere. Am în minte câteva formule de prim unsprezece. Am în minte cam 90% dintre jucători, la fel planul tactic şi cum vom începe. De asemenea, dacă primim gol cu ce putem să venim în plus. Trebuie să avem curaj să le punem probleme când avem mingea. Dacă ne vom apăra tot meciul va fi greu să ţinem piept Spaniei", a afirmat el."Încercăm să echilibrăm forţele, încercăm să facem un meci perfect din punct de vedere tehnico-tactic, iar ca atitudine trebuie să fim la un nivel foarte mare. Iar cu toate aceste lucruri, plus o zi mai puţin bună a Spaniei, atunci vom avea şansa noastră de a câştiga. Poate eu voi încerca să aduc o surpriză în primul unsprezece, dar cred că ei se aşteaptă la aşa ceva, vom vedea mâine. Am încercat să lucrez ceva diferit, poate alt sistem. Avem jucători care să facă posesie, avem jucători care să îi pună în dificultate pe spanioli, dar trebuie să aibă curaj", a explicat selecţionerul.Meciul cu Spania este unul special pentru Cosmin Contra. "E un meci mai special, deşi toate sunt speciale pentru mine la echipa naţională. Dar acesta este un pic mai special pentru că Spania este a doua mea casă, familia mea trăieşte la Madrid, băiatul meu s-a născut acolo, cunosc mulţi jucători din actuala echipă a Spaniei, pe unii i-am şi antrenat... deci e clar că e un pic mai special dată fiind apropierea mea faţă de fotbalul spaniol", a precizat el.Contra a menţionat că este cu sufletul alături de fostul selecţioner al Spaniei, Luis Enrique, a cărui fiică a decedat în urmă cu câteva zile. "Imediat când s-a întâmplat am scris pe reţelele de socializare ce am simţit. E o tragedie enormă ce s-a întâmplat în familia lui Luis Enrique. Eu, ca şi alţii, am avut plăcerea să fiu adversarul lui Luis Enrique. Ne cunoaştem, îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat şi sunt alături de el în aceste momente grele", a spus Contra.Referitor la retragerea căpitanului Cristian Săpunaru de la prima reprezentativă, Cosmin Contra a afirmat: "Nu am luat eu decizia ca un jucător să se retragă de la echipa naţională. Cristi Săpunaru a fost un jucător important în istoria naţionalei. M-a luat prin surprindere această decizie a lui. Dacă trebuie să sun pe orice jucător pe care nu îl chem la naţională, indiferent dacă e căpitan sau nu, să dau explicaţii atunci toată lumea ar trebui să se retragă. Nu am ştiu că trebuie să sun jucătorii ca ei să nu se retragă de la echipa naţională. Eu nu pot decât să îi urez succes, îi mulţumesc pentru tot ce a făcut la naţională. Repet, decizia lui de a se retrage m-a luat prin surprindere".Echipa naţională a României întâlneşte selecţionata Spaniei, la 5 septembrie (ora 21:45), pe Arena Naţională din Bucureşti, şi reprezentativa Maltei, în 8 septembrie (ora 19:00), pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti, în cadrul grupei F a preliminariilor EURO 2020.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Adrian Dădârlat)