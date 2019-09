Tenis: Irina Bara s-a calificat în optimile turneului ITF de la Zagreb

23:20

Actriţă de comedie, vedetă a televiziunii americane şi scriitoare, Joan Rivers (Joan Alexandra Molinsky) s-a născut la 8 iunie 1933 în Brooklyn, New York, notează www.joanrivers.com, părinţii săi fiind imigranţi ruşi, respectiv dr. Meyer şi Beatrice Molinsky. Mai târziu, familia s-a mutat în Larchmont, New York. Joan Rivers a absolvit în 1954, Colegiul Barnard.A devenit faimoasă odată cu prima apariţie, în 1968, în cadrul "The Tonight Show" cu Johnny Carson. După numai trei ani, ea a devenit gazda uneia dintre primele emisiuni de divertisment difuzate pe timp de zi, "That Show with Joan Rivers", şi a făcut istorie în televiziune ca invitat special al "The Tonight Show", mereu punând întrebarea "Can we talk?". În 1984, Joan era nominalizată pentru prima dată la un Premiu Grammy pentru albumul de comedie, premiat cu aur, "What Becomes a Semi-Legend Most?".Joan Rivers a susţinut lansarea Fox Network în 1986, debutând cu emisiunea sa "The Late Show Starring Joan Rivers", iar în 1989 a triumfat cu "The Joan Rivers Show", program difuzat pe timpul zilei, cu care a câştigat un Premiu Emmy pentru cea mai remarcabilă gazdă a unui talk-show. Sursa foto: Joan Rivers /Facebook Fascinată de lumea modei, ea însăşi un "fashion icon", a lansat, în 1990, "Colecţia Clasică Joan Rivers de bijuterii, îmbrăcăminte şi accesorii de modă" pe QVC (Quality Value Convenience), un canal TV de cumpărături. Dragostea şi admiraţia faţă de modă au mers mai departe. Cu un microfon şi cu o altă întrebare, de asemenea, marcă proprie, "Who are you wearing?", s-a îndreptat spre covorul roşu al defilărilor de modă sau al festivalurilor de film, ceremoniilor de premiere. Astfel, a creat şi a fost gazda transmisiunilor live de pe covorul roşu pentru E! Network, din 1996 şi până în 2004. A urmat apoi emisiunea de succes "Fashion Police", cu trecerea în revistă a celebrităţilor şi a stilului acestora în ceea ce priveşte arta vestimentară.În 2009, a trebuit să facă faţă mai multor personalităţi de la Hollywood, precum Kathy Griffin, Brad Garrett, Tom Arnold, Carl Reiner, Whitney Cummings, Mario Cantone, Donald Trump, Greg Giraldo, Melissa Rivers, Jeffrey Ross, în cadrul emisiunii "The Comedy Central Roast of Joan Rivers" şi a participat în cel de-al doilea sezon al popularului reality-show produs de NBC, "The Celebrity Apprentice". Apariţia ei, în calitate de învingător al acelui sezon, a constituit subiectul documentarului din anul 2010, apreciat de critici, "Joan Rivers: A Piece of Work".Atrasă de lumea emisiunilor de tip reality, a realizat show-ul "How'd You Get So Rich?" (2 sezoane pe TV Land) şi, mai târziu, ea şi fiica sa Mellisa au dominat de-a lungul a patru sezoane cu emisiunea "Joan and Melissa: Joan Knows Best?".În calitate de scriitoare, Joan Rivers a publicat 12 cărţi, ultima fiind "Diary of a Mad Diva" (2014), care a devenit imediat bestseller. Versiunea audiobook a romanului i-a adus scriitoarei, în 2015, un postum Premiu Grammy pentru cel mai bun album vorbit. Alte romane: "I Hate Everyone... Starting with Me", autobiografiile "Enter Talking" şi "Still Talking", romanul de ficţiune "Murder at the Academy Awards: A Red Carpet Murder Mystery".Şi-a împrumutat vocea unică filmelor de desen animat "Shrek 2" şi "Spaceballs: The Animated Series" şi a primit o nominalizare la Daytime Emmy Award în 2009 pentru portretizarea lui "Bubbe" din "Arthur", seria de desene animate premiată a PBS. În 2011, a fost vocea agentului "Annie Dubinsky" din The Simpsons.Pasiunea sa, încă de mic copil, a fost teatrul. A apărut pe scena Broadway de trei ori: prima dată în 1975, când a colaborat la scenariu şi a şi jucat în piesa "Fun City". În 1986 a jucat în piesa lui Neil Simon "Broadway Bound" şi în 1994 a fost coautoare a scenariului şi a jucat în "Sally Marr and her Escorts", pentru care a fost nominalizată la un Premiu Tony la categoria cea mai bună actriţă într-o piesă de teatru. A mai scris în colaborare şi a jucat în "Joan Rivers: A Work in Progress by a Life in Progress", care a început ca un workshop mic de teatru în San Francisco în 2007, înainte de a ajunge la Geffen Playhouse din Los Angeles. În 2008, spectacolul a ajuns la Edinburgh Fringe Festival, trecând de la o rulare limitată la un mare succes în faimosul West End din Londra. Sursa foto: Joan Rivers /FacebookActriţa, în paralel cu munca depusă în industria de divertisment, a susţinut mai multe organizaţii de caritate: God's Love We Deliver, Guide Dogs for the Blind şi The American Foundation for Suicide Prevention. A fost purtătoare de cuvânt pentru Cystic Fibrosis Foundation şi pentru National Osteoporosis Foundation.Prima căsătorie (1955), cea cu James Sanger, a durat doar şase luni, fiind anulată. S-a căsătorit în 1965, cu Edgar Rosenberg; singurul lor copil, Mellisa, astăzi actriţă, s-a născut în 1968.La 26 iulie 1989, a primit o stea pe faimosul Hollywood Walk of Fame, potrivit www.imdb.com.Actriţa de comedie şi vedeta de televiziune Joan Rivers a murit la 4 septembrie 2014. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea, editor: Doina Lecea, editor online: Gabriela Badea) Sursa fotografiei din deschidere: Joan Rivers/Facebook