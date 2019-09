Ce meserie avea tatăl lui Alexandru Cumpănașu: ”Sunt dezamăgit că se spun miniciuni despre familia mea”

17:40

Un caz halucinant a revoltat milioane de oameni din întreaga lume! O mamă și-a obligat copiii de nici 3 ani să facă amor între ei, iar iubitul femeii vedea pe Internet scenele care au fost filmate. Bărbatul a fost condamnat la 50 de ani de închisoare, iar partenera lui își va afla sentința luna viitoare.