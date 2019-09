SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 5 septembrie

23:50

Pacientul internat la Psihiatrie şi aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive, care s-a manifestat agresiv în noaptea de marţi spre miercuri, a rănit grav doi asistenţi medicali din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani, potrivit reprezentanţilor unităţii medicale.Unul dintre asistenţii medicali a fost internat la Chirurgie şi este ţinut sub observaţie de personalul medical, după ce ar fi primit mai multe lovituri în zona capului."În urma evenimentului, pe lângă pagubele materiale a rezultat şi rănirea gravă a doi asistenţi medicali. Ambii au traumatisme craniene. Un asistent prezintă şi traumatism de mandibulă după ce a fost lovit atât de tare de bărbatul agresor încât a căzut inconştient pentru câteva momente. Ambii asistenţi au fost supuşi unor investigaţii medicale, inclusiv computer tomograf, iar unul dintre aceştia a fost internat la secţia de Chirurgie şi este ţinut sub observaţie de personalul medical, după ce a primit mai multe lovituri în zona capului", a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Alina Cosma.Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Focşani, a fost adus de familie şi internat la secţia de Psihiatrie a spitalului judeţean după ce a consumat substanţe psihoactive. Deşi iniţial bărbatul a fost de acord cu internarea, la un moment dat acesta a devenit violent şi a agresat personalul medical."Pacientul a fost aduse iniţial în secţia de Psihiatrie. Pentru că la un moment dat acestuia i s-a făcut rău, am solicitat ambulanţa pentru a-l trimite în serviciul UPU, cu suspiciune de intoxicaţie cu substanţe psihoactive, ceea ce s-a şi confirmat. Acesta a venit cu testul toxicologic pozitiv, după ce a primit în serviciul UPU un tratament de urgenţă perfuzabil şi i s-au făcut alte investigaţii. Pe toată perioada cât a stat la UPU nu a prezentat niciun fel de tulburări şi nu a fost nevoie de intervenţia organelor de poliţie. Consultaţia a durat peste trei sferturi de oră şi în urma acesteia am decis, împreună cu dumnealui şi familia sa, să rămână câteva ore sub supravegherea medicală. Acesta a recunoscut că a consumat (substanţe psihoactive - n.red.) în cursul zilei de luni după amiază şi a fost de acord cu internarea. În timp ce era condus la salon, pacientul a prezentat un comportament absolut imprevizibil faţă de personalul care îl însoţea, devenind violent", a declarat şefa secţiei de Psihiatrie, medicul Gabriela Florea.Spitalul va depune plângere împotriva agresorului şi va demara o anchetă internă pentru a vedea exact cum stau desfăşurat evenimentele.În cauză, Poliţia a întocmit dosar penal, bărbatul agresiv fiind cercetat pentru săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe."În noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 03,00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Focşani au fost sesizaţi de către lucrători din cadrul Secţiei de Psihiatrie a Spitalului de Urgenţă Focşani cu privire la faptul că un pacient se manifestă violent şi a lovit două persoane. Poliţiştii au intervenit imediat la faţa locului şi au identificat persoana în cauză, care manifesta un comportament agresiv. A fost astfel necesară imobilizarea şi încătuşarea bărbatului, beneficiind şi de sprijinul de specialitate al unui echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea. În prezent, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei, Cătălina Murariu.Potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul era recidivist, fiind eliberat în urmă cu câteva luni din închisoare, după ce executase o condamnare pentru viol. AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dădârlat)