Situație șocantă! Gheorghe Dincă ar fi fost recunoscut de mai mulți părinți din Craiova cărora ar fi vrut să le răpească fetele

Preferă să îți țină poveștile de dragoste departe de ochii curioșilor, însă, astăzi, Andreea Raicu a recunoscut că iubește din nou. Vedeta a dezvăluit totul în cadrul unei emisiuni TV. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Andreea Raicu a mărturisit că în momentul de față este într-o relație. Vedeta simte, din nou, fiorii dragostei însă […]