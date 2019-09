Bianca Andreescu e de neoprit! S-a calificat în semifinale la US Open

Jucătoarea de tenis canadiană Bianca Andreescu s-a calificat în semifinale la US Open. Este pentru prima oară când sportiva cu origini românești se califică într-o semifinală de Grand Slam. Bianca Andreescu, locul 15 WTA, a învins-o în sferturi la US Open pe jucătoarea belgiană Elise Mertens, locul 26 WTA, cu scorul 3-6; 6-2; 6-3.

