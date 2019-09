Judeţul în care toate unităţile de învăţământ au conexiune la internet, dar nu şi apă sau băi

20:30

Britanicul Shaun May în vârstă de 34 de ani, i-a spus femeii să închidă ochii deoarece vrea să îi ofere un cadou, iar apoi a început să numere „10, 9, 8...”, transmite The Sun. La finalul numărătorii i-a înfipt soţiei, Laura, un cuţit în gât şi în umăr. „Asta nu e real”, a şoptit femeia, imediat după atac, iar May i-ar fi răspuns: „Asta e real”. Incidentul s-a petrecut în luna octombrie a anului trecut, după ce May fusese concediat de la serviciu. Din fericire, femeia a scăpat cu viaţă. Chiar so...