Marea Britanie RENUNŢĂ la planul de a anula libertatea de circulaţie pentru imigranţii UE imediat după Brexit / Cetăţenii europeni vor putea rămâne până în decembrie 2023

The Economist: Viena rămâne oraşul cu cele mai bune condiţii de viaţă din lume Viena, capitala Austriei, se menţine, pentru al doilea an consecutiv, pe primul loc în Topul 140 al oraşelor cu cele mai bune condiţii de viaţă realizat de prestigioasa publicaţie The Economist. În 2018, a fost pentru prima dată când un oraş european s-a situat pe primul loc în acest top realizat anual de Economist Intelligence Unit, divizie a The Economist Group. Viena punea astfel capăt supremaţiei oraşului australi...