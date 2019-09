Miki, ex K-pital, s-a logodit. Are o relație de 16 ani

Miki ex K-pital s-a logodit cu bărbatul cu care are o relație de 16 ani. Mihaela Marinache, alias Miki ex K-pital, are o relație de foarte mulți ani cu Răzvan Constantinescu, care este și impresarul ei. Zilele acestea, cei doi s-au logodit în fața unui preot, potrivit okmagazine.ro. Momentul a coincis cu căsătoria unor prieteni […] Post-ul Miki, ex K-pital, s-a logodit. Are o relație de 16 ani apare prima dată în Libertatea.

