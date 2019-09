Prima zi de școală pentru vedete. Cum arătau Andra, Andreea Esca, Delia sau Loredana

22:20

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor de la Caracal, va fi audiat joi dimineață de către anchetatori. Potrivit Antena 3, sunt șase posibile victime ale lui Gheorghe Dincă. Victima 1: Marinela, 49 de ani – declarație publică. Femeia a fost audiată și de anchetatori. Victima 2: minoră de 10 ani, fata unor vecini care […] The post Informații de ultimă oră! Alte șase posibile victime ale lui Gheorghe Dincă appeared first on Cancan.ro.