L-a cunoscut pe un site de întâlniriși a ținut-o sechestrată timp de șase săptămâni

11:30

Celebra cântăreață Mariah Carey s-a afișat în costum de baie în fața fanilor ei de pe Instagram. În imaginea postată în mediul online, Mariah Carey își arată formele într-un costum de baie de culoare neagră, din două piese. View this post on Instagram From the summer to the fall, we migrate #bye A post shared […] Post-ul Mariah Carey, în costum de baie. Diva a slăbit apare prima dată în Libertatea.