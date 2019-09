Incendiu de proporții în apropiere de stațiunea grecească Nea Makri

13:30

Vineri au loc partidele din semifinalele feminine de tenis de la US Open. Jucătoarea canadiană cu origini românești Bianca Andrescu va juca cu Belinda Bencic. Turneul de la US Open a ajuns în faza semifinalelor, urmând ca vineri să aibă loc partidele de pe tabloul de simplu feminin. Partida dintre Bianca Andreescu (15 WTA) și […] Post-ul Programul semifinalelor feminine de la US Open. Când joacă Bianca Andreescu apare prima dată în Libertatea.