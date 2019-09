ŞTIRILE AMIEZII - SPORT - 5 SEPTEMBRIE

* Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu îşi continuă parcursul de excepţie la turneul de tenis US Open în care s-a calificat, miercuri, în semifinale, după o victorie în trei seturi, 3-6, 6-2, 6-3, în faţa belgiencei Elise Mertens.* Tânărul tenisman român Nicholas David Ionel s-a calificat, miercuri, alături de polonezul Wojciech Marek, în sferturile de finală ale probei de dublu a juniorilor la turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după victoria obţinută la New York în faţa cuplului australian Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate, cu 6-4, 7-6 (3).* Perechea alcătuită din Alina Zaharia şi Alina Cheru a câştigat medalia de argint în proba de Ju No Kata, miercuri, la Campionatele Mondiale de judo kata de la Chungju (Coreea de Sud).* Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti l-a transferat pe fundaşul central croat Ante Puljic, care a efectuat deja vizita medicală şi va intra în programul de pregătire stabilit de antrenorul Dusan Uhrin jr în cantonamentul de la Săftica, a anunţat clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare, într-un comunicat remis AGERPRES.* Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul doi mondial, s-a calificat miercuri, la New York, în semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins pe argentinianul Diego Schwartzman (21 ATP), cu 6-4, 7-5, 6-2, în 2 ore şi 47 de minute.* Legenda fotbalului argentinian Diego Armando Maradona ar putea antrena în curând echipa Gimnasia La Plata, din primul eşalon al campionatului Argentinei, au anunţat, miercuri, fostul decar şi avocatul acestuia, informează AFP.* Fostul mare fotbalist Gabriel Batistuta a apreciat oferta lui Diego Maradona de a face parte din staff-ul tehnic al lui Diego Maradona la clubul Gimnasia y Esgrima La Plata, dar a refuzat-o din cauză că are programată o intervenţie chirurgicală, relatează EFE.* Fotbalistele jamaicane, care au disputat în 2019 prima Cupa Mondială din istoria lor, au declanşat o grevă în semn de protest pentru neplata primelor de participare la această competiţie, informează AFP.* Selecţionatele Burundi şi Tanzaniei au terminat la egalitate, 1-1, miercuri, în prima manşă a turului întâi preliminar al Cupei Mondiale de fotbal din 2022, zona Africa.* Uruguayanul Gustavo Matosas, selecţionerul naţionalei de fotbal a Costa Ricăi, a demisionat miercuri la mai puţin de un an de la angajarea sa, din cauză că nu se simte util în postul său, mai ales în pauzele competiţionale, relatează Reuters. Matosas, 52 ani, a preluat naţionala Costa Ricăi în octombrie 2018 cu care a reuşit un bilanţ de 3 victorii, 1 egal şi 4 înfrângeri.* Danilo Feliciano de Moraes, fiul lui Cafu, fostul mare fotbalist brazilian, dublu campion mondial cu selecţionata "auriverde", a încetat din viaţă în urma unui infarct în timp ce disputa un meci de fotbal. Conform cotidianul Folha de Sao Paulo, citat de agenţia spaniolă EFE, fiul lui Cafu, în vârstă de 30 de ani, a suferit un atac cardiac în timp ce juca fotbal la domiciliul familiei, la Barueri, regiune metropolitană a oraşului Sao Paulo.* Mijlocaşul Nemanja Matic, ieşit din graţiile antrenorului Ole Gunnar Solskjaer în acest sezon, susţine că norvegianul este responsabil dacă echipa de fotbal Manchester United nu se va angrena în lupta pentru titlu în Premier League, relatează Reuters.* Austriacul Marcel Hirscher, numărul 1 mondial în schiul alpin, a anunţat, miercuri, că pune punct carierei sportive, la vârsta de 30 de ani şi după opt trofee în Cupa Mondială de specialitate, devenind o legendă a acestui sport, informează AFP.* Legendara schioare americană Lindsey Vonn, deţinătoarea recordului de victorii în Cupa Mondială feminină de schi alpin, care şi-a încheiat cariera la finele lunii ianuarie, l-a felicitat pentru "incredibila" sa carieră pe austriacul Marcel Hirscher, care şi-a anunţat miercuri retragerea, informează cotidianul L'Equipe.* Selecţionata Chinei a fost eliminată de la Cupa Mondială de baschet masculin pe care o găzduieşte, după ce a fost învinsă de Venezuela cu scorul de 72-59, miercuri, la Beijing, în ultimul său meci din grupă, transmite AFP.* Marele Premiu al Italiei se va disputa pe circuitul din Monza "cel puţin până la finele anului 2024", au anunţat, miercuri, responsabilii Formulei 1 într-un comunicat dat publicităţii cu câteva zile înaintea ediţiei din 2019 a cursei, informează AFP.* Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo din 2020 propune o nouă modalitate de a răcori spectatorii ce vor asista la competiţia polisportivă, ţinând cont de căldura sufocantă din timpul verii, urmând să testeze săptămâna viitoare zăpada artificială ce ar putea cădea pe aceştia, informează AFP.* Serbia - Italia şi Turcia - Polonia vor fi semifinalele Campionatului European de volei 2019, după meciurile desfăşurate miercuri în sferturile de finală.* Ciclistul Egan Bernal, câştigătorul Turului Franţei 2019, va participa pentru prima oară în echipa Columbiei pentru Campionatele Mondiale de şosea de la Yorkshire (22-29 septembrie), relatează L'Equipe.AGERPRES (AS/editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)

