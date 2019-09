Programul semifinalelor feminine de la US Open. Când joacă Bianca Andreescu

Vineri au loc partidele din semifinalele feminine de tenis de la US Open. Jucătoarea canadiană cu origini românești Bianca Andrescu va juca cu Belinda Bencic. Turneul de la US Open a ajuns în faza semifinalelor, urmând ca vineri să aibă loc partidele de pe tabloul de simplu feminin. Partida dintre Bianca Andreescu (15 WTA) și […] Post-ul Programul semifinalelor feminine de la US Open. Când joacă Bianca Andreescu apare prima dată în Libertatea.

