Părinții Alexandrei Măceșanu au ajuns la sediul DIICOT, după refuzul predării cărții de identitate

09:30

Ce înseamnă când visezi albine? Asta este, probabil, întrebarea pe care și-o pun mulți dintre cei care au avut astfel de vise în mod repetat și nu reușesc să înțeleagă care este însemnătatea lor. Albina este, pe deoparte, simbol de hărnicie, noroc și prosperitate, însă este și sursa fricilor multor oameni. Pentru că ne temem […] The post Ce înseamnă când visezi albine. Când nu este bine appeared first on Cancan.ro.