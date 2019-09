Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 5 septembrie 2019

10:00

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au hotărât să-l condamne definitiv pe craioveanul acuzat că a spart capul unui poliţist cu telefonul mobil. Instanţa a menţinut pedeapsa de doi ani şi jumătate de închisoare cu executare, stabilită în martie de Judecătoria Craiova. În septembrie 2018, un agent de la Serviciul Poliţiei Rutiere Craiova, Cristian […]