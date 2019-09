Cazul Dincă se repetă la Caracal! O fată a fost luată cu forţa de pe stradă și urcată într-o mașină

10:50

Tragedie în muzică. Soţia artistului a anunţat că acesta s-a stins într-un accident rutier cumplit. Compozitorul american premiat cu Grammy LaShawn Daniels, care a creat hituri pentru Beyoncé, Whitney Houston și Lady Gaga, a murit la vârsta de 41 de ani, într-un accident de mașină produs în Carolina de Sud, potrivit Associated Press. Soția compozitorului, […]