ŞTIRILE SERII BUCUREŞTI - 5 SEPTEMBRIE

17:30

A şasea ediţie a Festivalului de film documentar fARAD se va desfăşura în perioada 2 - 6 octombrie, la Cinema Arta din Arad, unde vor fi prezentate 17 documentare, unele premiate la marile festivaluri internaţionale."Ediţia fARAD din acest an propune o selecţie provocatoare de documentare care, pornind de la tematica oraşului, explorează cinematografic noţiunile de spaţiu şi teritoriu geografic", afirmă Dimitris Kerkinos, directorul artistic al festivalului, într-un comunicat de presă remis, joi, AGERPRES.Conform sursei citate, documentarele selectate îi vor purta pe spectatori "prin călătorii virtuale în toate colţurile lumii".Majoritatea documentarelor de la fARAD 2019 vor fi prezentate în premieră în România, cum ar fi "Oraşul ascuns (The Hidden City)" - Victor Moreno (Spania, 2018), "Havana, de la înălţime (Havana, From on High)" - Pedro Ruiz (Canada, 2018) sau "Mica Moscovă (Little Moscow)" - Grimur Hakonarson (Islanda, 2018).Între cele 17 documentare ce vor fi prezentate se va număra şi "Colectiv" - Alexander Nanau (România-Luxemburg, 2019), lansat zilele trecute la Festivalul de film de la Veneţia."Anul acesta festivalul explorează interacţiunea între oameni şi oraş. Sper, din această perspectivă, că Aradul va descoperi la ediţia fARAD numărul 6 feţele sale invizibile", afirmă Corina Şuteu, preşedintele festivalului.Proiecţiile vor fi completate, ca în fiecare an, de proiectele adiacente festivalului: tradiţionalul Laborator fARAD dedicat tinerilor documentarişti, proiecte dedicate copiilor sau conferinţe şi dezbateri, menite să regenereze comunitatea locală de cinefili şi să ofere noi oportunităţi de colaborare profesională.Ediţia din acest an va onora memoria regizoarei Agnčs Varda, recent dispărută, cu documentarul Mur Murs (Mur-murale), care îi invită pe privitori la o plimbare prin Los Angeles-ul anilor 1980 prin graffiti-urile şi diversele sale culturi.Iniţiat şi dezvoltat ca un eveniment dedicat educării prin imagine a publicului, dar şi revitalizării interesului pentru filmul de artă, fARAD a fost lansat în 2014 la iniţiativa Corinei Şuteu şi a Film ETC, în colaborare cu Centrul Municipal de Cultură Arad. Festivalul se află sub patronajul Primăriei Arad şi este produs şi curatoriat de Asociaţia Film ETC. AGERPRES / (AS - autor: Marian Buga, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)