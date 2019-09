ROMÂNIA - SPANIA //FOTO Cum arată decorul organizat de Primăria Capitalei și FRF pentru meciul de diseară » Programul transportului în comun a fost prelungit în acea zonă

18:00

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a retras de la turneul WTA de la Zhenghzou, care va începe lunea viitoare. Românca susține că o accidentare a obligat-o să ia această decizie. „Am simţit dureri puternice la gleznă, iar staff-ul meu medical m-a sfătuit să fac pauză”, a spus Simona Halep pentru site-ul WTA. .@Simona_Halep has been forced to withdraw from the @ZhengzhouOpen due to an ankle injury --> https://t.co/8U5NyUwgLd pic.twitter. ...