Nu e banc! Un cocoș din Franța și-a câștigat în instanță dreptul de a cânta

În ultimele săptămâni, anchetatorii au percheziționat casa lui Gheorghe Dincă în repetate rânduri pentru a găsi diverse probe că bărbatul le-a ucis pe Luiza și Alexandra. Spre exemplu, la parterul imobilului, în atelier s-a descoperit o cutie. Ce s-a găsit înăuntru schimbă total cursul anchetei. "În acea cutie erau cinci sau șase cercei, care păreau […]