Mama Alexandrei Măceşanu, sfâşiată de durere: “Îmi imaginez cum vine s-o îmbrățișez”

Revoltat că el plătește asigurare pentru mașina lui, iar alți conaționali aflați pe teritoriul Londrei nu o fac, un român s-a gândit să-i dea în gât pe toți, ca să le fie ridicate autoturismele. Un român rezident în Londra a publicat pe un grup de Facebook o fotografie cu un autoturism înregistrat în Brăila, ridicat […]