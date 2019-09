Cristi Brancu, în lacrimi după ce un membru al familiei sale a murit: “După ani și ani de suferință…”

13:40

Părinții Alexandrei Măceșanu au ajuns, joi, la sediul DIICOT, după ce au refuzat să predea cartea de identitate a fiicei lor, în urma raportului de expertiză genetică ce arată că victima arsă în butoi era Alexandra. Ioan Măceșanu a spus că nu va preda buletinul. Familia Măceșanu a ajuns la DIICOT în jurul orei 13, […] The post Părinții Alexandrei Măceșanu au ajuns la sediul DIICOT, după refuzul predării cărții de identitate appeared first on Cancan.ro.