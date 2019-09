O asociație a elevilor din Constanța dă în judecată Ministerul Educației pentru ordinul legat de media de admitere la liceu

21:10

Luptătorul Daniel Ghiță a intervenit în scandalul în care fostul luptător Ionuț Iftimoaie e acuzat că luat o vilă fără să dea un leu a și a încercat s-o vândă cu 1.300.000 de euro. "Eu și doamna Sgârcitu am mers marți la emisiunea "Acces Direct", gratis, fără nici o renumerație. Nu am primit un leu, […]