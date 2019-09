”Regina din plastic” a showbiz-ului rupe tăcerea: ”A luat-o razna de la steroizi! M-a amenințat că…”

15:30

Mihai Mitoșeru a aruncat bomba în showbizul autohton și a anunțat că va divorța de Noemi, cea care i-a stat alături timp de 13 ani. Dacă despre el se știu mai multe lucruri, despre frumoasa lui soție lumea nu știe foarte multe, ea fiind mereu o prezență mai discretă. Noemi este stewardesă la o companie […] The post Cine este Noemi Mitoşeru! Ce meserie are şi cum îşi câştigă banii femeia de care divorţează prezentatorul TV appeared first on Cancan.ro.