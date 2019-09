MAE/Atenţionare de călătorie: Croaţia - Coduri roşu, portocaliu şi galben privind intensificări ale vântului

23:40

Premiul "Ştefan Iordache", Marele Premiu al Galei Tânărului Actor - HOP, a fost acordat joi seară, în Gala de închidere, actriţei Roxana-Florina Fânaţă, în vârstă de 26 de ani, absolventă în 2015 la Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, la clasa prof. univ. dr. Miriam Cuibus.Roxana-Florina Fânaţă a prezentat, la secţiunea individual, momentul "In Between", pe un text propriu.Premiul i-a fost înmânat de primarul sectorului 5, Daniel Florea, şi de directorul artistic al Galei HOP, Gigi Căciuleanu.La înmânarea premiului, Daniel Florea a anunţat că începând din acest an vor acordate burse lunare pentru 10 studenţi de la UNATC, precum şi 500 de burse pentru studenţi domiciliaţi în sectorul 5, indiferent de facultatea de stat pe care o urmează."În urmă cu un an, la Teatrul Naţional, l-am omagiat pe Ştefan Iordache şi liceenii din sectorul 5 au făcut un puzzle din 100.000 de piese cu chipul actorului. La acea întâlnire, maestrul Rebengiuc mi-a spus aşa: 'Senzaţional ce faceţi pentru marii actori care trăiesc în sufletele noastre, dar ce faceţi pentru cei tineri, pentru cei care au nevoie de sprijin la început de drum? Şi am făcut. Începând de anul acesta, Centrul Cultural şi de Tineret 'Ştefan Iordache' din sectorul 5 acordă 10 burse lunare pentru 10 studenţi de la UNATC şi, de asemenea, acordă şi marele premiul 'Ştefan Iordache'. Nu ne vom opri aici, este un început, pentru că de anul acesta mai acordăm şi 500 de burse pentru studenţi domiciliaţi în sectorul 5, indiferent la ce universitate de stat sunt", a afirmat Daniel Florea.Gigi Căciuleanu a spus că premiile oferite în cadrul galei sunt nu doar "pentru nişte executanţi", sunt distincţii pentru "personalităţi şi oameni foarte deosebiţi"."Premiul acesta este dat unei personalităţi, după părerea mea, care uneşte fluiditatea în mişcare şi precizia", a afirmat Căciuleanu.Marele Premiu al Galei - "Ştefan Iordache" se acordă în memoria marelui artist, cel care a fost membru al juriului la mai multe ediţii ale Galei HOP, un mare apropiat al acestui eveniment şi al susţinerii tinerilor la început de carieră. Dacă iniţial, începând cu ediţia 2009, acesta a fost acordat pentru cel mai bun actor la secţiunea individual, începând din anul 2013, organizatorii au decis ca Premiul "Ştefan Iordache" să devină Marele Premiu al Galei.Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea individual i-a fost acordat actriţei Adela Mihai, absolventă a UNATC Bucureşti, departamentul Păpuşi-Marionete, clasa conf. univ. dr. Ioan Brancu, promoţia 2016. Ea a interpretat monologul "Ziţa", după "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale.Premiul i-a fost înmânat de Adrian Batista - regizor şi producător TV, membru al juriului.La categoria Cel mai bun actor, distincţia i-a revenit tânărului Norbert Boda, absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, la clasa prof. univ. dr. Miklos Bacs, promoţia 2017. El a prezentat în concurs momentul "Caligula", realizat de el însuşi.Distincţia i-a fost înmânată de regizoarea Ada Lupu Hausvater, membru al juriului.Premiul "Cornel Todea" pentru cea mai bună trupă de actori, distincţie susţinută începând cu ediţia a XVI-a de familia Todea, a fost acordat trupei compuse din tinerii Andrei Atabay, Iuliana Danciu, Andreea Jurj, Lia Marin, Sînziana Pintean şi Octavian Voina, pentru spectacolul "Wor(l)ds in progres", după texte de Matei Vişniec.Premiul a fost înmânat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, şi de directorul Teatrului de Stat Constanţa, regizorul Erwin Şimsensohn.Premiul "Sică Alexandrescu", premiul special al juriului, a fost câştigat de actorul Alin Potop, absolvent UNATC Bucureşti, la clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu, promoţia 2017. El a fost prezent, la secţiunea individual, cu momentul "Propun să nu ajungem nişte trişti", după "Însemnările unui nebun" de Nikolai Gogol.Premiul i-a fost înmânat de criticul de teatru Ludmila Patlanjoglu, membru al juriului.Au fost acordate şi premiile publicului, pentru Cea mai bună actriţă şi Cel mai bun actor. La prima categorie, câştigătoare a fost Teodora Sandu, în vârstă de 26 de ani, absolventă UNATC la clasa prof. univ. dr. Mircea Rusu, promoţia 2015.La secţiunea individual, Teodora Sandu a prezentat momentul "Ophelia" după "Hamlet" de William Shakespeare.Cel mai bun actor a fost desemnat Raul Lăzărescu, în vârstă de 27 de ani, absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, clasa prof. asoc. Mihaela Lichiardopol, promoţia 2014. El a prezentat, la secţiunea individual, momentul "E(U)Migrantul" după Matyas Varga.La categoria Cea mai bună trupă de actori, câştigători au fost desemnaţi Alina Dumitrache, Andrei Ianuş, Alexandra Oişte, Cristina Simion, Ioana Beatrice Tănasă şi Mihai Vasilescu, cu spectacolul "În-cerc-uit", după texte de Matei Vişniec.În cadrul evenimentului au fost oferite şi o serie de premii găzduite de Gala Tânărului Actor.Astfel, premiul pentru prestanţă şi rostire scenică, oferit de actriţa Dorina Lazăr, nu a fost oferit unui tânăr actor, ci i-a fost dedicat coregrafei şi dansatoarei Miriam Răducanu."Premiul de astă seară vreau să-l dăruim din partea noastră, a tuturor, lui Miriam Răducanu, sub o mie de trandafiri roşii", a spus Dorina Lazăr.Premiul "1/10 pentru Film la TIFF "Şansă!", acordat începând cu ediţia 2014 de regizorul şi producătorul Tudor Giurgiu, i-a revenit actriţei Teodora Sandu, absolventă UNATC la clasa prof. univ. dr. Mircea Rusu, promoţia 2015.Juriul ediţiei din acest an i-a avut în componenţă pe Ada Lupu Hausvater - regizor, Ioana Bogăţan - actriţă, Adrian Batista - regizor şi producător TV, Ludmila Patlanjoglu - teatrolog, istoric şi critic de teatru şi Liana Tugearu - istoric şi critic de dans.Prezentatorul Galei HOP a fost actorul Lari Giorgescu.La eveniment au fost prezenţi actori precum Mariana Mihuţ, Victor Rebengiuc, Emil Boroghină, Dorina Lazăr, Paul Chiribuţă, Ana Ciontea, Adrian Carauleanu, Pavel Bartoş, Dana Voicu, regizori - Victor Ioan Frunză, Felix Alexa, Andreea Vulpe, Andrei şi Andreea Grosu, Iris Spiridon, Eugen Gyemant, Cristian Şofron - directorul Teatrului Odeon, Lucian Ghimişi - directorul ARCUB, Călin Mocanu - directorul Teatrului Ţăndărică, coregraful Vava Ştefănescu - managerul Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, alături de directori ai teatrelor din ţară, critici de specialitate şi, bineînţeles, regizorul Erwin Şimsensohn, directorul Teatrului de Stat Constanţa, gazda evenimentului.A XXII-a ediţii a Galei Tânărului Actor, al cărei director artistic este coregraful Gigi Căciuleanu, s-a desfăşurat în perioada 2-5 septembrie la Teatrul de Stat Constanţa.Gala Tânărului Actor - HOP este un program permanent al UNITER, singular în peisajul festivalier autohton şi are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic de stat şi particular.Evenimentul este organizat de UNITER iar cofinanţator este Ministerul Culturii. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Gala HOP - Gala Tânărului Actor / Facebook