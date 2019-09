Florin Andone: „Golul meu n-a ajutat la nimic, dar mi-a ridicat moralul”

01:00

Robert Moreno, selecționerul Spaniei, recunoaște că a avut ceva emoții în victoria în fața României, scor 2-1, din preliminariile EURO 2020.„Faptul că am suferit puțin ne face mai puternici. Am spus înainte de meci că România e o națională eficientă în ultimele minute. Ocaziile se creează, mai apoi sunt sau nu transformate, dar am avut ocazii și rezultatul putea fi mai drastic. Spania are chef să marcheze și suntem foarte mulțumiți de asta. ...