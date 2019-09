Serena Williams a zdrobit-o pe Svitolina, devenind prima finalistă la US Open 2019

00:30

Cosmin Contra, selecţionerul României, a acuzat lipsa de curaj a tricolorilor în prima repriză. “E clar că am avut prea mult respect în prima repriză, i-am lăsat pe spanioli să fie comozi. Le-am lăsat spaţii, şi lor le plac spaţiile, am făcut presing haotic. Am luat de fiecare dată cea mai proastă decizie. După pauză a fost altceva. Andone şi Ianis au adus plusul de energie de care aveam nevoie. Am sperat în egalare, dar n-a venit”, a apreciat Contra imediat după joc, la Pro TV. “Îmi felicit juc...